У мережі з'явився новий знімок принца Луї

Кейт Міддлтон опублікувала нове фото молодшого сина на своїй сторінці у Instagram.

В честь дня народження принца Чарльза, вийшов автобіографічний фільм про нього, де крім самого винуватця торжества з'явилися і інші члени королівської сім'ї. Крім фактів з життя королівської сім'ї, в стрічці показали і рідкісну фотографію з принцом Луї.

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На знімку принц Луї одягнений у блакитні шортики і білу сорочку. Його руки тримає майбутній король Великобританії.

Принц Луї народився у квітні 2018 року. Фото розмістили в соціальній мережі Instagram на сторінці Кейт Міддлтон.

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