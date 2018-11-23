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Принцеса Євгенія показала зворушливе фото з весілля

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Знімок принцеси Євгенії набрав наразі понад 158 тисяч лайків - фото 1
Знімок принцеси Євгенії набрав наразі понад 158 тисяч лайків / instagram

Урочистий захід відбувся півтора місяці тому, а фото з весілля принцеси Євгенії з'явилося лише тепер.

Принцеса Йоркська Євгенія показала весільний знімок, на якому зображена у сукні поруч зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком.

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Захід відбувся півтора місяці тому, а фотографія з'явилася на Instagram-сторінці принцеси. "Повертаючись в найкращий день мого життя", – залишила вона коментар до знімка.

Знімок принцеси Євгенії набрав наразі понад 158 тисяч лайків і чимало позитивних відгуків. Принцеса Євгенія вийшла заміж за колишнього офіціанта, який пізніше став виноторговцем. Він, до речі, у далекому родинному зв'язку з монаршими особами Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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