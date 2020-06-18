Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в драматичному фільмі

Популярна голлівудська актриса Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в новому драматичному фільмі чилійського режисера Пабло Ларраіна, відомого завдяки біографічній стрічці "Джекі" з Наталі Портман.

За інформацією The Hollywood Reporter, виробництво проєкту з назвою "Спенсер" ("Spencer") стартує у 2021 році.

Це цікаво: Роберт Паттінсон розповів, хто з акторів надихнув його під час підготовки до ролі Бетмена

Дія картини розгорнеться на початку 1990-х років і розповість про різдвяні канікули королівської сім'ї у маєтку Сандрінгем, протягом яких Діана прийняла рішення розлучитися з принцом Чарльзом. Хто зіграє чоловіка принцеси Уельської, поки не повідомляється.

Сценарій фільму напише творець серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.

Зараз Ларраін готує до виходу міні-серіал "Історія Лізі" з Джуліанною Мур і Клайвом Оуеном. Прем'єра шоу за мотивами однойменного роману Стівена Кінга запланована на 2020 рік. Подивитися його можна буде на Apple TV +.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Крістен Стюарт назвали актрисою десятиліття на думку Голлівудської асоціації кінокритиків.

Читайте також: Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами