Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в драматичному фільмі

  • 11
Про принцесу Діану знімуть драматичний фільм - фото 1
Про принцесу Діану знімуть драматичний фільм / gettyimages

Популярна голлівудська актриса Крістен Стюарт зіграє принцесу Діану в новому драматичному фільмі чилійського режисера Пабло Ларраіна, відомого завдяки біографічній стрічці "Джекі" з Наталі Портман.

За інформацією The Hollywood Reporter, виробництво проєкту з назвою "Спенсер" ("Spencer") стартує у 2021 році.

Це цікаво: Роберт Паттінсон розповів, хто з акторів надихнув його під час підготовки до ролі Бетмена

Дія картини розгорнеться на початку 1990-х років і розповість про різдвяні канікули королівської сім'ї у маєтку Сандрінгем, протягом яких Діана прийняла рішення розлучитися з принцом Чарльзом. Хто зіграє чоловіка принцеси Уельської, поки не повідомляється.

Сценарій фільму напише творець серіалу "Гострі козирки" Стівен Найт.

Зараз Ларраін готує до виходу міні-серіал "Історія Лізі" з Джуліанною Мур і Клайвом Оуеном. Прем'єра шоу за мотивами однойменного роману Стівена Кінга запланована на 2020 рік. Подивитися його можна буде на Apple TV +.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Крістен Стюарт назвали актрисою десятиліття на думку Голлівудської асоціації кінокритиків.

Читайте також: Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами

Джерело: Hollywood Reporter
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8132
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 249
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 311
Загрузка...
Новини