Принца Вільяма та Кейт Міддлтон показали новий портрет Джордж з нагоди його дня народження

Сьогодні, 22 липня, старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма – Джордж святкує свій день народження. З нагоди 9-річчя хлопчика батьки опублікували в мережі свіже фото маленького принца.

Так, на сторінці герцогів Кембриджських в Instagram з'явився новий портрет принца Джорджа. Сьогодні майбутньому спадкоємцю британського престолу виповнилося 9 років.

І ще: Ален Делон читатиме вірші Тараса Шевченка у рамках спеціального проєкту

Джорджу виповнюється 9! – коротко підписали кадр.

На знімку правнук Єлизавети II зображений на піщаному пляжі у Великій Британії у світло-блакитному поло з широкою та щирою посмішкою на обличчі.

Користувачі мережі зауважили, що майбутній король неймовірно схожий свого батька.

Читайте також: "Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням