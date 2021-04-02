Принца Гаррі сфотографували на пляжі у Каліфорнії: ексклюзивні знімки

Журнал People опублікував серію ексклюзивних фото принца Гаррі. Його підловили під час прогулянки зі своїм собакою Пулою на пляжі Каліфорнії.

Як видно з кадрів видання People, герцог Сассекський був одягнений в білу футболку та сині шорти карго. Свій образ він доповнив кепкою і сонцезахисними окулярами.

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За словами інсайдерів, Гаррі провів цілий день на пляжі разом зі своїм вихованцем. Вони грали в м'яч, і що собака, і що принц не боялися промокнути.

"Гаррі виглядав абсолютно невимушено. Він чудово ладнає зі своїм собакою, вигулює його без повідка. Він виглядав так, як місцевий житель Монтесіто, який просто робить свою справу – дуже розслаблено гуляє босоніж", – йдеться в публікації.

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