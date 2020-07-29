Принц Вільям розповів про свій найгірший подарунок для Кейт Міддлтон

Принц Вільям досі не розуміє, чому зробив саме такий подарунок

Принц Вільям розповів, як одного разу умудрився подарувати Кейт Міддлтон найгірший подарунок. Цим він поділився у подкасті Пітера Крауча, колишнього футболіста збірної Англії. Кейт досі пригадує Вільяму цей випадок!

Будемо відвертими, але ми ніяк не можемо збагнути, чим керувався Вільям, обираючи саме цей презент.

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Одного разу я подарував дружині бінокль. Вона ніколи не дасть мені про це забути, – зізнався принц Вільям. – Упакував його, він був дуже хороший, як я себе переконував. Подавши його, я говорив, дивись як це чудово, як далеко ти зможеш бачити. А вона дивилася на мене: "Це що, бінокль? Що відбувається?.

Майбутня, на той момент, герцогиня явно не оцінила жест Вільяма. "Чесно кажучи, поняття не маю, чому я купив їй бінокль", – пожартував принц.

На щастя, безглуздий подарунок не зіпсував їхні стосунки. Вони у шлюбі ось уже 9 років і виховують трьох дітей: 7-річного принца Джорджа, 5-річну принцесу Шарлотту і 2-річного принца Луї.

Редакція Радіо МАКСИМУМ не рекомендує дарувати біноклі своїм коханим. Ну хіба ви обожнюєте підглядати за сусідами або ж вивчаєте птахів у сусідньому парку ;)

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