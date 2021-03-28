Принц Вільям отримав титул найсексуальнішого лисого чоловіка в світі

Майбутнього спадкоємця британського престолу, герцога Кембриджського принца Вільяма назвали найсексуальнішим лисим чоловіком в світі. Його найчастіше у мережі назвали сексуальним і привабливим.

Дослідники з компанії Longevita проаналізували статті та блоги через запити в Google. Як пише The Mirror, вони з'ясували, що слово "сексуальний" зустрічається в поєднанні зі згадуванням спадкоємця британської корони 17,6 мільйона разів. На другому місці Майк Тайсон. Його називали сексуальним 8,8 мільйона разів.

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У п'ятірку найкращих також увійшли актор Джейсон Стетхем, легендарний баскетболіст Майкл Джордан і музикант Пітбуль. В іншій частині ТОП-10 домінували герої спорту або кіно.

Опитування було проведено для косметичної хірургічної фірми Longevita, в якій йдеться: "Інтернет – відмінне місце, щоб дізнатися думку про громадських діячів".

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