Одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду вперше стала мамою

Актриса Емма Стоун народила первістка. Це сталося ще в середині березня, але ЗМІ дізналися про народження у знаменитості дитини тільки днями.

Про поповнення в її родині написав сайт TMZ.

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Про вагітність зірки таких картин як "Відмінниця легкої поведінки", "Нова Людина-павук" і "Ла-Ла Ленд" стало відомо тільки у 2021 році. І це тому, що 32-річна жінка більше не могла приховувати живіт. Вона з'являлася на публіці на останніх термінах в лютому і січні, а потім пропала з радарів преси. І от 26 березня західні видання повідомили, що пологи відбулися, причому ще 13-го числа. Відомо, що дитина народилася в Лос-Анджелесі, а от про стать малюка журналісти ще не дізналися.

Для актриси це первісток. Батьком дитини став комік і режисер Дейв Маккері, за якого Емма вийшла заміж у 2020 році. Відомо, що парі довелося переносити весілля через пандемію, в результаті вони одружилися без пишної церемонії.

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