Хто став найстильнішою королівською особою у світі

Красуня Кейт Міддлтон зі значним відривом випередила Меган Маркл, як найстильніша королівська особа світу.

Кейт Міддлтон не просто найстильніша королівська особа, вона - найбільш популярна і впливова жінка моди в Великобританії, не рахуючи таких знаменитостей, як Холлі Віллоубі.

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Уже другий рік поспіль Кейт Міддлтон займає перше місце, обігнавши ще одну королівську особу, Меган Маркл, яка після заручин з принцом Гаррі отримала збільшення запитів про її стиль на 219%. Згідно з інформацією, зібраною LoveTheSales.com, саме сукні Кейт Міддлтон допомогли їй обігнати інших знаменитостей.

Пурпурне плаття Faithfull the Brand з квітковим малюнком, яке вона носила цього літа, щоб відвідати дитячий хоспіс The Nook в Фрамлінгем-Ерл, Норфолк, було особливо популярним, викликавши на 112% більше запитів. Інші модні пошуки, пов'язані зі стилем Кейт Міддлтон, включали сорочки Broderie Anglaise, кардигани із зубчастими краями і картаті пальта.

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