Ніякої драми: як виглядає Дженніфер Лопес після розриву з коханим

Дженніфер Лопес і бейсболіст Алекс Родрігес розірвали заручини. Пара зробила офіційну спільну заяву. Однак зірка не виглядає сумною і пригніченою.

Днями Лопес опублікувала серію нових знімків, на яких вона зображена на порозі будинки на колесах, в яких актори відпочивають під час зйомок. Зірка, одягнена в білу блузу, зав'язану на талії вузлом, і у рвані джинси в тон, сиділа на сходах з кухлем в руках.

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Схоже, що ці кадри були зроблені ненароком: коли актриса вела з кимось невимушену бесіду, а фотограф вирішив зробити кілька кадрів, не попередивши Джей Ло. Тому на них вона вийшла справжньою і емоційно. "Розмови за кавою", – лаконічно підписала фото актриса.

Її шанувальники виявилися більш красномовними. "Ти так розквітла!", "Прекрасна", "Дженніфер, я бачу, що ти щаслива", "Малятко, виглядаєш ідеально", "Найкраща", – висловилися в коментарях користувачі мережі.

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