Анджеліна Джолі поскаржилася на нестачу грошей після розлучення з Піттом

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка з 2007 року пробувала себе в режисурі, пояснила, чому наразі закинула цю справу. Джолі розповіла, що її розлучення з Бредом Піттом серйозно вплинуло на її кар'єру.

Зірка, яка скоро з'явиться на великих екранах у фільмі Ті, хто бажають моєї смерті, зізналася, що причиною її відмови від режисерської кар'єри, стало розлучення з Бредом Піттом, пише hola.

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Анджеліна вже подумувала про те, щоб остаточно завершити акторську кар'єру і повністю присвятити себе режисурі. Однак, після перерви, вона все ж повернулася на екран. Слідом за продовженням фільму Малефісента і картиною Пітер Пен і Аліса в країні чудес в прокат незабаром вийдуть нові стрічки з її участю. Анджеліна каже, що відмовитися від своєї мети їй довелося через зміни в її особистому житті.

"Я люблю режисуру, але в моєму сімейному життя відбулися зміни, які не дозволяли мені займатися режисурою протягом декількох років. Мені треба було просто займатися більш короткостроковою роботою, заробляти більше грошей, і більше бувати вдома, тому я повернулася до акторства", – сказала вона.

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