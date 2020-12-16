Принц Греції одружився з дочкою мільярдера: найбільше усіх вразила сукня нареченої

Минулими вихідними принц Греції та Данії Філіп офіційно пов'язав себе шлюбом з дочкою мільярдера Ніною Флор. Церемонія була доволі скромною.

34-річний принц Філіп одружився зі своєю коханою в Санкт-Моріц – швейцарській комуні, яка вважається найбільш розкішним курортом країни.

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Шлюб принц Філіп і Ніна укладали в присутності своїх батьків: короля Костянтина і мільярдера Томаса Флора. Через карантин, викликаний пандемією, закохані не могли влаштувати пишне торжество і відклали розкішне свято до кращих часів, коли ситуація у світі стабілізується. У мережі вже з'явилися перші весільні фотографії. І багато користувачів були здивовані весільним вбранням коханої принца.

Для церемонії Ніна Флор вибрала теплий костюм зі спідницею молочного кольору, який доповнила білими колготками і туфлями в тон. Її зачіска також була мінімалістичною: голову нареченої прикрашав білий бант. Користувачі зізналися, що від дочки мільярдера очікували більш розкішної сукні. Гортайте галерею:

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