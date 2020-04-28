Принц Гаррі з'явиться у спецвипуску легендарного мультфільму

Принц Гаррі звернеться до глядачів перед спецвипуском мультфільму Томас і його друзі. Відеопривітання герцога можна буде подивитися перед епізодом Королівський поїзд.

У серії покажуть британську королеву Єлизавету II і принца Чарльза в дитинстві.

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За сюжетом, паровозик Томас вирушить в Лондон вперше. Він має відвезти сера Топхема Хетта в Букінгемський палац, де йому вручать нагороду. "Із задоволенням згадую, як сам ріс разом з Томасом і його друзями і подорожував з ними по різних місцях. Дуже пишаюся тим, що запрошений брати участь в ювілейному епізоді мультсеріалу", – заявив принц Гаррі.

На початку серії він розповість про історію знаменитого британського дитячого мультиплікаційного серіалу Томас і його друзі, знятого за мотивами книг The Railway Series письменника Вільберта Одрі і його сина Крістофера Одрі. Мультсеріал відзначає своє 75-річчя.

Кадр з мультика

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