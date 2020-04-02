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Принц Гаррі вимушений жити коштом Меган Маркл, і ось чому

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Принц Гаррі змушений отримати грінкарту - фото 1
Принц Гаррі змушений отримати грінкарту / gettyimages

Внук Єлизавети ІІ, принц Гаррі вимушений жити коштом дружини Меган Маркл, аби змогти залишитися та працювати у США. Причина вельми проста та логічна.

31 березня герцоги Сассекські офіційно втратили привілеї королівської сім'ї і почали незалежне фінансове життя (при цьому свої титули вони зберігають). Планувалося, що вони будуть жити у Канаді, але в результаті пара влаштувалася у Лос-Анджелесі (це рідне місто Меган Маркл, там у неї мама, багато друзів і ділових контактів).

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Ось тільки, якщо в Канаді принц Гаррі міг безперешкодно жити і працювати, тому що це країна-член британської Співдружності, то у США правила інші. Тепер принцу Гаррі потрібна грінкарта для постійного перебування у країні. Щоб отримати її, є три способи: його спонсором може виступити Меган Маркл як громадянка США, його може спонсорувати організація США, або ж за виняткових обставин він може спонсорувати себе сам.

Пара мала жити у Канаді, але згодом влаштувалася у США - фото 395723
Пара мала жити у Канаді, але згодом влаштувалася у США / gettyimages

Процес отримання грінкарти може зайняти понад рік. Поки принц Гаррі отримає тимчасовий дозвіл на роботу, як і будь-який кандидат, чия заявка на грінкарту пройшла попереднє узгодження. Через три роки після отримання грінкарти він може стати громадянином США, але в цьому випадку йому доведеться відмовитися від королівського титулу й остаточно втратити право на престол.

Адвокати припускають, що зараз принц Гаррі перебуває у Лос-Анджелесі за звичайною туристичною візою або ж по дипломатичній. Працювати цей тип візи не дає можливості (окрім як дипломатичному обличчю у випадку з другим варіантом). Але оскільки США відмовилися фінансувати безпеку герцогів, то перебувати у країні протягом тривалого часу як дипломатичне обличчя принц Гаррі не може.

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Джерело: Page Six
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