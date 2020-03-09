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Меган Маркл в червоній сукні стала зіркою вечора

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / focus

Меган Маркл і принц Гаррі 1 квітня складуть свої королівські повноваження, а поки вони повернулися до Великобританії, щоб відвідувати заходи і здійснювати робочі поїздки згідно з протоколом.

Так, герцог і герцогиня Сассекські вже встигли відвідати премію Endeavour Fund Awards, а в суботу, 7 березня, монарша пара вирушила на не менше гучну світську подію – фестиваль військових оркестрів.

І ще: Як пройшов Мегзит: Меган Маркл повернулася до Британії

Герцогиня вибрала для виходу в світ воістину королівський наряд в червоних тонах: довга сукня по фігурі з трендовим кейпом від британського бренду Safiyaa. Образ Меган доповнили атласний клатч Manolo Blahnik, масивні сережки-люстри з камінням від Simone Rocha.

Принц Гаррі убрався в парадну форму генерал-капітана Королівських морських піхотинців з орденами і аксельбантами. До речі, мундир герцог Сассекський надів востаннє.

Меган Маркл в червоній сукні стала зіркою вечора - фото 391045

Меган Маркл в червоній сукні стала зіркою вечора - фото 391046

Меган Маркл в червоній сукні стала зіркою вечора - фото 391047

Меган Маркл в червоній сукні стала зіркою вечора - фото 391048

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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