Джордж Клуні розповів, чим його зачарувала дружина Амаль

Відомий голлівудський актор Джордж Клуні зізнався, чим його підкорила дружина, юрист ліванського походження Амаль Аламуддін.

57-річний Клуні, який протягом довгих років був холостяком і стверджував, що сім'я і діти – не для нього, розповів, що змусило його змінити свою позицію і пожертвувати свободою від відносин.

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Як повідомляється, в одному з раніше неопублікованих інтерв'ю, яке актор дав через кілька місяців після весілля з Амаль Аламуддін в 2015 році, він повідомив, що причин закохатися в красуню-адвоката у нього було багато.

Джордж Клуні пишається своєю дружиною

"Вона дивовижна особистість, вона турботлива, вона – одна з найрозумніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. А ще у неї відмінне почуття гумору", – зазначив Джордж Клуні.

Також актор похвалив дружину за роботу, яку вона виконує: "Я завжди дуже пишаюся нею, коли вона виступає з промовою в Європейському Суді з прав людини. Це дуже вражаюче".

Нагадаємо, Джордж і Амаль Клуні одружилися у вересні 2014 року. Минулого літа у подружжя народилися двійнята – син Олександр і дочка Елла.

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