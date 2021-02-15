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Олена Зеленська приміряла хіджаб: фото

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Офіційний візит Володимира та Олени Зеленських в ОАЕ - фото 1
Офіційний візит Володимира та Олени Зеленських в ОАЕ / facebook

Під час офіційного візиту українського президента Володимира Зеленського з дружиною Оленою в Об'єднані Арабські Емірати перша леді України постала у хіджабі.

Так, Володимир та Олена Зеленські відвідали Лувр Абу-Дабі і Велику мечеть шейха Заїда. Для походу у мечеть перша леді України приміряла традиційний для арабських жінок одяг.

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"Я дуже хотіла побачити на власні очі Лувр Абу-Дабі і одну з найбільших мечетей світу – Велику мечеть шейха Заїда. Плануємо вже найближчим часом почати роботу над аудіогідами для цих культурних пам'яток", – зазначено в повідомленні.

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Джерело: facebook
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