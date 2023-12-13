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В Україні назвали "Родину року 2023": нею стало зіркове подружжя з трьома дітьми

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Тимур та Інна Мірошниченки стали "Родиною року 2023" - фото 1
Тимур та Інна Мірошниченки стали "Родиною року 2023" / фото з інстаграму Мірошниченка

Тимур Мірошниченко не лише власник нагороди "Тато року-2023". Він ще й отримав премію "Родина року", разом з дружиною та дітьми.

Володарями статуетки у вигляді двох золотих рук, які міцно тримають одна одну, сім'я стала під час національного урочистого заходу в столиці. Шоумен та його рідні поділилися радісною новиною у соцмережах, вказавши, що пишаються цим званням та зобов'язуються залишатися прикладом для інших.

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Також Мірошниченки виклали фото, на якому тримають статуетку та золоту грамоту. В підписі до знімку вони висловили свою гордість і обіцяли продовжувати укріплювати свої позиції.

Користувачі соцмереж у коментарях висловили підтримку та переконання, що родина отримала цю нагороду абсолютно заслужено. Багато хто визначив їх як приклад для інших та висловив власні слова вітання та підтримки.

  • "Заслужено! Для мене ви теж "Родина року",
  • "Бажаю надалі вдосконалюватись та збільшувати родинне коло в любові, здоров'ї, радості та щасті! Божого благословення і многії літа",
  • "Вітаю! Ви дійсно заслуговуєте на цю премію",
  • "Заслужено і для мене ви – приклад",
  • "Вітаю! Ваша родина – це дійсно приклад для багатьох! Кращі батьки своїм чарівним діткам",
  • "Це справді ваша нагорода. Ви її заслужили. Вітаю".

Влітку цього року Тимур та Інна Мірошниченки стали названими батьками для хлопчика Марселя із дитячого будинку у Житомирі, який переніс планову операцію та очікує на кілька наступних хірургічних маніпуляцій. Крім того, вони виховують власних дітей – 5-річну доньку Мію та 4-річного сина Марка. Нещодавно Інна повідомила про своє намір ще раз прийняти усиновлення та поділилася деталями цього важкого процесу.

Я пішла на друге коло. Документи подані. Цього разу я подаюся сама. Бо Тім і так зробив неможливе, аби відвідувати школу навесні. Вдруге таке диво не станеться. Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання,
– зазначила вона.

Інна Мірошниченко зауважила, що потім стане умовною мамою-одиначкою щодо нової дитини. Після цього буде суд – внутрішньосімейне усиновлення. За її словами, буде трохи більше юридичних нюансів, але "це легше, ніж Тіму підлаштуватися під школу".

Чому так швидко? Бо відчуваю, що є місце в серці і квартирі, а дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч,
– пояснила вона.

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Тимур та Інна Мірошниченки заслуговують на пошану та захоплення. Те, що вони роблять, – надзвичайно важливо та необхідно.

Джерело: інстаграм Тимура Мірошниченка
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