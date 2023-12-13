В Україні назвали "Родину року 2023": нею стало зіркове подружжя з трьома дітьми

Тимур Мірошниченко не лише власник нагороди "Тато року-2023". Він ще й отримав премію "Родина року", разом з дружиною та дітьми.

Володарями статуетки у вигляді двох золотих рук, які міцно тримають одна одну, сім'я стала під час національного урочистого заходу в столиці. Шоумен та його рідні поділилися радісною новиною у соцмережах, вказавши, що пишаються цим званням та зобов'язуються залишатися прикладом для інших.

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Також Мірошниченки виклали фото, на якому тримають статуетку та золоту грамоту. В підписі до знімку вони висловили свою гордість і обіцяли продовжувати укріплювати свої позиції.

Користувачі соцмереж у коментарях висловили підтримку та переконання, що родина отримала цю нагороду абсолютно заслужено. Багато хто визначив їх як приклад для інших та висловив власні слова вітання та підтримки.

"Заслужено! Для мене ви теж "Родина року",

"Бажаю надалі вдосконалюватись та збільшувати родинне коло в любові, здоров'ї, радості та щасті! Божого благословення і многії літа",

"Вітаю! Ви дійсно заслуговуєте на цю премію",

"Заслужено і для мене ви – приклад",

"Вітаю! Ваша родина – це дійсно приклад для багатьох! Кращі батьки своїм чарівним діткам",

"Це справді ваша нагорода. Ви її заслужили. Вітаю".

Влітку цього року Тимур та Інна Мірошниченки стали названими батьками для хлопчика Марселя із дитячого будинку у Житомирі, який переніс планову операцію та очікує на кілька наступних хірургічних маніпуляцій. Крім того, вони виховують власних дітей – 5-річну доньку Мію та 4-річного сина Марка. Нещодавно Інна повідомила про своє намір ще раз прийняти усиновлення та поділилася деталями цього важкого процесу.

Я пішла на друге коло. Документи подані. Цього разу я подаюся сама. Бо Тім і так зробив неможливе, аби відвідувати школу навесні. Вдруге таке диво не станеться. Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання,

– зазначила вона.

Інна Мірошниченко зауважила, що потім стане умовною мамою-одиначкою щодо нової дитини. Після цього буде суд – внутрішньосімейне усиновлення. За її словами, буде трохи більше юридичних нюансів, але "це легше, ніж Тіму підлаштуватися під школу".

Чому так швидко? Бо відчуваю, що є місце в серці і квартирі, а дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч,

– пояснила вона.

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Тимур та Інна Мірошниченки заслуговують на пошану та захоплення. Те, що вони роблять, – надзвичайно важливо та необхідно.