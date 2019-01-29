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Принц Джордж спантеличив усіх своїм новим ім'ям

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Принц Джордж – той іще винахідник - фото 1
Принц Джордж – той іще винахідник / gettyimages

5-річний принц Джордж, старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, вразив усіх своїм новим ім'ям.

Як повідомляє The Sun, винахідливий принц назвав себе Арчі. Про це виданню розповіла жінка, котра вигулювала собак.

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З її слів, хлопчик грав зі своєю молодшою сестрою принцесою Шарлоттою в домі батьків Кейт Міддлтон у Беркширі.

Мене попросили не фотографувати дітей, чого я і не робила. Але Джордж почав гладити мого собаку. З увічливості я вирішила трішки поговорити з ним і спитала, як його звати, хоча прекрасно знала як. На моє здивування, він усміхнувся і представився Арчі, – зазначила жінка.

Принц Джордж вразив своєю витівкою - фото 304490
Принц Джордж вразив своєю витівкою / gettyimages

Чому принц Джордж вирішив, що він – Арчі, не зовсім зрозуміло. Цілком імовірно, це лише частина його дитячих забав. Також існує думка, що це може бути таємне прізвисько Джорджа всередині королівської сім'ї.

До слова, його батько – принц Вільям – представлявся Стівом під час навчання в університеті, щоб не привертати до себе надмірної уваги.

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Джерело: The Sun
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