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Принц Чарльз розповів про улюблену музику
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У інтерв'ю BBC британський принц Чарльз зізнався у любові до російських православних піснеспівів і розповів про інші музичні вподобання.
Принц Уельський повідомив, що любить оперу XVIII століття французького композитора Жан-Марі Леклера "Сцилла і Главк".
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"Це завжди змушує мене відчувати себе краще". Також Чарльз є шанувальником творчості Леонарда Коена, одна з його улюблених пісень – Take This Waltz. Чарльз назвав творчість Коена зворушливою і дуже незвичайною і порівняв її з роботами Сальвадора Далі.
"Я думаю, що люди забувають – або можуть не усвідомлювати – величезний внесок творчості у всю економіку", – зазначив принц, додавши, що вірить у важливість художньої і музичної освіти в школах. Також принц Чарльз розповів, що йому подобалися уроки музики під час навчання в школі Гордонстоун. "У ті дні, на початку 1960-х, у нас були чудові вчителі музики, які уникли Голокосту в Німеччині, приїхали в Гордонстоун і викладали там музику", – поділився він.
Син королеви Єлизавети II також зізнався, що йому подобається "Символ віри" з російської православної літургії, який звучав на його весіллі з герцогинею Корнуольською Каміллою.
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