Примара в обладунках: Netflix випустив трейлер нового серіалу

Мультсеріал вийде на стрімінговому сервісі вже у квітні 2020 року. А наразі дивимося трейлер!

Netflix випустив трейлер перезавантаження культового аніме Примара в обладунках, кіноадаптація якого вийшла у 2017 році зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі.

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Мультсеріал створений за допомогою комп'ютерної анімації. Режисерами виступили Шінджі Арамакі і Кендзі Каміяма. Новий проєкт має назву Примара в обладунках: SAC_2045. Дія розвернеться в середині XXI століття, коли у світі ведеться боротьба з кібертероризмом. Головною героїнею знову стане Мотоко Кусанагі.

Анімаційний серіал вийде на стрімінговому сервісі в квітні 2020 року.

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