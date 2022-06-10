Прикордонники прокачали інтерактивну карту пропуску: які пункти найменш завантажені

У Державній прикордонній службі вирішили доопрацювати свою інтерактивну карту пропуску. Тепер на ній можна побачити, які пункти максимально завантажені, а які – ні.

Сама мапа з'явилась на сайті ДПСУ. Й тепер вона отримала кілька варіантів кольорового оформлення. Це дозволить зекономити час, коли необхідно перетнути кордон.

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Інтерактивна карта ДПСУ стала зручнішою

Відтепер на інтерактивній карті роботи пунктів пропуску з'явилось відразу кілька колірних позначень. Пункти відрізняються червоним, синім і зеленим кольором. Мовиться про високе навантаження, середнє та низьке. Якщо ж пункт зображений сірим кольором, то він наразі не працює узагалі.

Завдяки цій інтерактивній карті можна суттєво заощадити час. Особливо, якщо потрібно швидко організувати доставку гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що зараз досі існують обмеження для перетину державного кордону. За цим посиланням ви можете ознайомитись з правилами, щоб не втрапити у халепу та не втратити свій час.

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