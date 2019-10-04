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Приклад подружжя: як Обами привітали один одного з 27 річницею шлюбу

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Як Обами привітали один одного з річницею - фото 1
Як Обами привітали один одного з річницею / instagram.com/michelleobama

Небагато президентів США залишаються улюбленцями публіки після завершення терміну, однак Барак Обама разом з дружиною стали справжнім ідеалом для наслідування серед багатьох сімей. Нещодавно вони відзначили 27 років шлюбу, і їх вітання розтоплять ваше серце.

Колишній глава США Барак Обама та його дружина Мішень 3 жовтня відсвяткували 27 річницю весілля. До такого свята вони зробили чарівні пости-привітання у соцмережах, які надихають вірити в те, що кохання живе не лише 3 роки.

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Барак у своєму Twitter-акаунті поділився спільним фото та розчулив своїх підписників. "Як йдеться у Beatles: Стає все краще. Дякую, крихітко, за чудові 27 років", – зазначив він.

Мішель також не проігнорувала таку подію та теж зробила окремий милий допис. "27 років тому цей хлопець пообіцяв мені життя, повне пригод. Я би сказала, що він більш ніж виконав це. Ось наша наступна глава: стати пустим гніздечком та дізнатись, що буде далі і водночас відчути магію, яка поєднувала нас всі ці роки. З річницею", – написала колишня перша леді США.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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