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3 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
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Навіть ідеальні стосунки можуть дати тріщину. Причому, часто це відбувається так, що ви й не підозрюєте, що ваш "корабель" плавно та впевнено іде на дно. Розповідаємо вам про неочевидні ознаки того, що ваша пара приречена на розрив.
Зверніть на них увагу, аби взяти ситуацію під контроль, поки не пізно.
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Вона критикує ваші слова
Як показує практика: у щасливих стосунках навіть недоліки можуть тішити партнерів. Утім, якщо ваша кохана почала прискіпуватися до того, як ви говорите, – це перший дзвіночок. Що щось негаразд. Тим паче, якщо за весь час стосунків на це вона уваги не звертала. Часто така критика – один із кроків до завершення стосунків. Її дошкульні слова не лише ображатимуть вас, а й занижуватимуть самооцінку, що в результаті може стати причиною того, що вам просто скажуть, що ви – уже не той, яким були раніше, і що стосунки продовжувати немає абсолютно ніякого сенсу.
Їй перестали подобатися ваші улюблені фільми
Якщо у вас є певний ритуал, пов'язаний з фільмами – зверніть увагу на те, як вона почала на нього реагувати. Якщо раніше її не бісило те, що ви раз на рік дивитесь всі частини "Форсажу", а тепер її це обурює – ми можемо вас привітати: вона знайшла, до чого домахатися, аби якомога швидше завершити вашу спільну історію. Сімейні терапевти наголошують на тому, що під час проблем у стосунках першими негативні відгуки отримають ваші улюблені заняття та вподобання.
Вона все узагальнює
"Ти завжди..." – конструкція, яку ви будете неодноразово чути тоді, коли їй нарешті обриднуть ваші стосунки. Вона нагадає про брудний посуд і одяг, про запізнення та хропіння, про вигул собаки та малу зарплату. Навіть одиничний випадок подаватиметься так, ніби ви цілими днями лише те й робите, що лажаєте. Вітаємо вас! Вона однозначно хоче звинуватити вас у провалі стосунків, щоб потім з чистою совістю вирушати на пошуки нового щастя.
Ми, звичайно ж, маємо надію, що вам не доведеться виявляти бодай одну з цих ознак, що щось у стосунках пішло не так. Утім, якщо ви зауважили певні зміни – не зволікайте: спробуйте відверто поговорити, аби врятувати вашу пару.
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