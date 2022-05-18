Об'їхала понад 34 країни: Злата Огнєвіч щиро розповіла, де хоче жити

Відома співачка Злата Огнєвіч розповіла про свої дитячі мрії жити в іншій країні, а також про те, як на неї вплинули мандри світом. Виконавиця встигла побувати у більше як 34 країнах!

Популярна співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 493 тисячі користувачів. Нещодавно зірка опублікувала відвертий допис про те, де хотіла жити з самого дитинства, і як її мрія змінилась зараз.

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Вона розпочала з того, що ж у юному віці у своїй дитячій кімнаті у місті Судак в Криму слухала дорослу американську музику, а після мюзиклів Боба Фосса мріяла працювати в театрі на Бродвеї. Але згодом її життя закрутилось в Україні, де з'явилась команда.

Але до Америки все ж потрапила під час канадійсько-американського туру і після цього вже багато разів була можливість познайомитись з цією країною ближче. Гарна країна, великі можливості, масштаб в усьому і знана на увесь світ мальовнича природа. Я була здивована, що не хочу тут залишатися. Знаєте чому? Подорожі світом (більш як 34 країн) привели мене до розуміння, що я живу в класній країні. Так! В нас реально крута країна, культура, люди і цей особливий український вайб! – наголосила Злата.

Огнєвіч також поділилась, що Карпати є її місцем сили з унікальною енергетикою, бо саме там з нею трапилось чимало одкровень. Як і в Одесі, де відбувались зйомки шоу "Холостячка".

Розвиток. Пробудження нації. Саме це я помічала останніми роками в суспільстві і думка ця тішила сильно. Ви колись зупинялися влітку, вночі, посеред дороги й дивилися на зоряне небо? Це – магія і вона в саме серце! наше небо, воно – особливе. Все тут особливе, в Україні. Моє. Рідне. Я вдома і тільки тут відчуваю цілісність. Навіть коли багато питань до майбутнього – я відчуваю цілісність. І ще – гордість. "Людина нібито не літає, а крила – має". Це про всіх нас, – підсумувала співачка.

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