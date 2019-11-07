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Осінь в Києві побила ще два температурних рекорди

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Осінь в Києві побила ще два температурних рекорди - фото 1

Цьогоріч осінь неабияк радує українців. У Києві в середу, 6 листопада, зафіксували два нових температурних рекорди.

Так, після полудня 6 листопада стовпчики термометрів піднялися до + 19,4°С. Про це повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Осінь в Києві побила ще два температурних рекорди - фото 366687

Це на 2,4°С більше попереднього максимального значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2013 році.

Через високу денну температуру, середньодобова склала + 13,5°С. Це повторило попереднє рекордне значення 6 листопада того ж 2013 року.

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Джерело: cgo-sreznevskyi.kiev
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