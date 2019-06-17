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Прийомна дочка Потапа показала пікантний знімок без білизни

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Наталія Горова - фото 1
Наталія Горова / Instagram

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його колишньої дружини Ірини Горової Наталія підкорила мережу знімком без спідньої білизни.

Так, на своїй сторінці в Instagram 20-річна красуня виклала фото в домашньому одязі – спортивних штанях і топі, під яким немає бюстгальтера і чітко просвічуються соски. Користувачі мережі оцінили спокусливий кадр Наталії.

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"Який сенс розповідати, якщо все одно ніколи не вдається описати словами свої почуття", – підписала знімок дівчина.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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