Дмитро Комаров таємно одружився: дізнайтесь ім'я обраниці

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров нарешті одружився. Про радісну звістку зі своїми прихильниками він поділився на сторінці в Instagram. Дізнайтесь, хто ця красуня, котра приборкала одного з найзаповітніших холостяків України.

Дмитро Комаров наголосив на тому, що він завжди намагався приховувати у таємниці своє особисте життя, але вічно це робити він не зміг би.

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Телеведучий таємно одружився з Олександрою Кучеренко, його партнеркою по шоу "Танці з зірками".

Він також наголосив на тому, що розуміє, що в його прихильників уже накопичилось безліч питання. На деякі з них вони з Сашою дадуть відповідь під час "Світського життя" з Катериною Осадчою.

Не дивно, що цей пост зібрав безліч вподобань, а також засмучених коментарів від дівчат, які впадали за Дмитром.

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