Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Дмитро Комаров таємно одружився: дізнайтесь ім'я обраниці

  • 39
Діма Комаров назвав ім'я своєї дружини - фото 1
Діма Комаров назвав ім'я своєї дружини

Популярний український телеведучий Дмитро Комаров нарешті одружився. Про радісну звістку зі своїми прихильниками він поділився на сторінці в Instagram. Дізнайтесь, хто ця красуня, котра приборкала одного з найзаповітніших холостяків України.

Дмитро Комаров наголосив на тому, що він завжди намагався приховувати у таємниці своє особисте життя, але вічно це робити він не зміг би.

І ще: Леді Гага розповіла правду про роман з Бредлі Купером

Телеведучий таємно одружився з Олександрою Кучеренко, його партнеркою по шоу "Танці з зірками".

Він також наголосив на тому, що розуміє, що в його прихильників уже накопичилось безліч питання. На деякі з них вони з Сашою дадуть відповідь під час "Світського життя" з Катериною Осадчою.

Не дивно, що цей пост зібрав безліч вподобань, а також засмучених коментарів від дівчат, які впадали за Дмитром.

Читайте також: Том Хенкс викрав картонну копію себе: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1035
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1313
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 1013
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз