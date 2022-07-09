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"Приймаю це": Злата Огнєвіч відверто розповіла про свій стан
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Співачка Злата Огнєвіч з перших днів війни активно займається благодійністю та волонтерством, але інколи і вона почувається так, як і більшість українців.
Популярна співачка Злата Огнєвіч активно веде свій профіль в інстаграмі, де висвітлює ситуацію в країні, власну діяльність, а також з задоволенням розмовляє з фанатами на різноманітні теми Тому не дивно, що за "Холостячкою" стежать понад 496 тисячі користувачів. Нещодавно зірка опублікувала відвертий допис про своє самопочуття без прикрас. З перших днів війни Злата активно почала проводити благодійні концерти на підтримку українців та наших захисників, але й такий ритм не завадив їй зіткнутись з безсиллям.
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Втома від війни, донатів, сусідки-песимістки, щоденних сирен, новин, горя, втома від втоми... Знайомо? "Я сильна і я все витримаю", – кажу собі щоразу, коли стає страшно або втрачаю впевненість. "Я сильна і я все витримаю", – кажу собі щоразу, коли знесилена плачу від болю і не можу зупинитися. "Я сильна і я… ні…". Сьогодні я слаба і приймаю це. Сьогодні хочу мовчати і розібратися в темряві, яка знову наступає. Сьогодні я просто закрию очі, але все одно бачитиму відбитки подій, які тепер назавжди зі мною, – почала виконавиця.
Але вона наголосила, що вже завтра знову повернеться до життя, буде мріяти, планувати, втілювати свої наміри та знову стане сильною. І до цього вона закликала всіх, хто почувається надто втомленими зараз.
Гортайте галерею:
Знаю, що в кожного з нас своя зброя проти смутку, я тільки єдине прошу: підіймайтесь з колін, коли важко і йдіть далі. Уявіть, що за вашою спиною багато людей, здатних допомогти (бо так воно і є) та втішити вас. Події останнього часу показали мені, як багато тих, хто готовий прийти на допомогу. І разом з тим ці події проявили інших, з ким наші дороги розійшлися і я була відверто вражена! Ось такі часи: сильні стали слабшими, а умовно "слабші" – сильними й незламними, – підсумувала зірка.
І така тактика від співачки справді працює, адже сьогодні вона вже анонсувала, що зовсім скоро вийде новий сингл на великий проєкт. Тож чекаємо з нетерпінням та не втрачаємо силу духу!
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