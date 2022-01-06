Приготуйте печінковий торт без майонезу: альтернативний рецепт для різдвяного столу

Класичний печінковий торт знайомий багатьом ще з дитинства своїм незабутнім смаком. До того ж, мабуть, кожна господиня має свій фірмовий рецепт. Але на цей раз пропонуємо трохи адаптувати цю популярну закуску під закони здорового харчування.

Печінковий торт звикли робити з прошарками з майонезного соусу, але такий варіант може не сподобатися прихильникам правильного харчування або тим, хто любить порахувати калорійність страв. Фуд-блогерка Катя Мулл поділилася в Instagram рецептом смачного торта з курячої печінки й без майонезу. Спробуйте приготувати улюблений смаколик на новий лад.

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Печінковий торт без майонезу: покроковий рецепт

Інгредієнти для тіста:

печінка куряча – 400 грамів;

вершки / молоко – 100 мілілітрів;

борошно – 50 грамів;

яйця – 2 штуки;

сіль, перець – на ваш смак.

Інгредієнти для начинки:

морква – 2 штуки;

цибуля – 1 штука;

часник – 2 зубчики;

сметана – 300 грамів;

кріп – 1 пучок.

Спосіб приготування:

Печінку помийте і відріжте всі прожилки, тоді перекладіть у блендер разом з яйця, вершками, просіяним борошном та приправами. Збийте до однорідної маси. На розігрітій сковороді посмажте млинці для торта. Дайте їм трохи охолонути. Тим часом приготуйте начинку. Для цього почистіть і натріть моркву на тертці, поріжте цибулю і добре обсмажте до золотистості. У сковорідку додайте сметану, подрібнений часник та кріп. Можна збирати торт. Кожен млинець змастіть начинкою, а верхній можна присипати сиром. Готовий торт поставте на одну годину у холодильник.

Смачного!

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