На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Приготуйте печінковий торт без майонезу: альтернативний рецепт для різдвяного столу
-
- 155
Класичний печінковий торт знайомий багатьом ще з дитинства своїм незабутнім смаком. До того ж, мабуть, кожна господиня має свій фірмовий рецепт. Але на цей раз пропонуємо трохи адаптувати цю популярну закуску під закони здорового харчування.
Печінковий торт звикли робити з прошарками з майонезного соусу, але такий варіант може не сподобатися прихильникам правильного харчування або тим, хто любить порахувати калорійність страв. Фуд-блогерка Катя Мулл поділилася в Instagram рецептом смачного торта з курячої печінки й без майонезу. Спробуйте приготувати улюблений смаколик на новий лад.
І ще: Як приготувати соковите м'ясо, яке стане головною стравою будь-якого святкового столу
Печінковий торт без майонезу: покроковий рецепт
Інгредієнти для тіста:
- печінка куряча – 400 грамів;
- вершки / молоко – 100 мілілітрів;
- борошно – 50 грамів;
- яйця – 2 штуки;
- сіль, перець – на ваш смак.
Інгредієнти для начинки:
- морква – 2 штуки;
- цибуля – 1 штука;
- часник – 2 зубчики;
- сметана – 300 грамів;
- кріп – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Печінку помийте і відріжте всі прожилки, тоді перекладіть у блендер разом з яйця, вершками, просіяним борошном та приправами. Збийте до однорідної маси.
- На розігрітій сковороді посмажте млинці для торта. Дайте їм трохи охолонути.
- Тим часом приготуйте начинку. Для цього почистіть і натріть моркву на тертці, поріжте цибулю і добре обсмажте до золотистості. У сковорідку додайте сметану, подрібнений часник та кріп.
- Можна збирати торт. Кожен млинець змастіть начинкою, а верхній можна присипати сиром.
- Готовий торт поставте на одну годину у холодильник.
Смачного!
Читайте також: Правильне використання спецій: з якою їжею поєднуються різні трави та прянощі
-
12:50Ці овочі збільшують ризик розвитку проблем зі шлунком
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором