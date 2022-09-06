Пригостили закарпатською кавою: ЗСУ показали, як ефектно спалюють ворожу техніку

ЗСУ знищують ворогів на фронті / Скриншот з відео

Українські воїни продовжують перетворювати техніку російських загарбників у мотлох. Цього разу вогняним відео з фронту поділились бійці Закарпатського легіону.

Кожного дня українські захисники докладають максимум зусиль, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського окупанта та щоб наблизити перемогу України. Регулярно успіхи наших воїнів з'являються в мережі, демонструючи їх міць та мужність. Цього разу перетворенням ворожої техніки у мотлох поділились на офіційній сторінці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади (Закарпатський легіон) у фейсбуці.

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Пригостили противника запашною закарпатською кавою. Доброго ранку, – лаконічно відзначили у дописі, на якому помітно, що російська техніка перетворилась у шмат палаючого брухту.

Якщо відео не завантажується, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 6 вересня російські окупанти втратили близько 50 150 осіб, 2 077 танків, 1 179 артилерійських систем. Повний перелік втрат армії росії з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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