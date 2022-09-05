Було і не стало: артилеристи епічно знищили ворожу гармату – відео

Українські воїни кожного дня працюють над тим, щоб знищити всіх російських окупантів та наблизити перемогу України. Цього разу своїми успіхами на полі бою потішили воїни з 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола.

Українські захисники працюють без вихідних, докладаючи максимум зусиль для знищення всіх ворогів, які вдерлися на нашу землю. Кожного дня воїни відсилають російських загарбників услід за воєнним кораблем та перетворюють їхню техніку у палаючий мотлох. Це підтверджує і нове відео від бійців 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола, яке з'явилось на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

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Знешкоджено ворожу гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та вантажівку з БК. Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола ведуть уміло боротьбу із загарбниками та продовжують знищувати бойову техніку окупантів. Слава Україні! – йдеться у повідомленні

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 5 вересня російські окупанти втратили 2068 танків, 4459 бойових броньованих машин та 3286 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний перелік втрат армії росії з початку повномасштабного вторгнення має такий вигляд:

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