Пригорща цього насіння містить добову норму вітаміну Е

Соняшникове насіння – об'єкт не тільки гастрономічний, а й культурний. І така популярність у народі зовсім не випадкова.

Виявилося, що саме соняшникове насіння чудово зміцнює серцево-судинну систему: 50 г насіння дає організму добову норму такого важливого вітаміну Е. З'їдаючи жменю насіння на день можна попередити атеросклероз, інфаркт міокарда, знизити рівень холестерину в крові.

І ще: Як скарги та невдоволення інших впливають на нас

Воно також є хорошим засобом, що уповільнює процес старіння, добре впливає на зір, стан шкіри, волосся і нігтів, на репродуктивну систему, позитивно впливає на жировий обмін, заспокоює роботу нервової і покращує функції ендокринної системи.

Насіння

Єдиний мінус – продукт дуже калорійний. Лікарі не рекомендують їсти насіння людям з виразкою шлунка, ентероколітом, подагрою, гастритом і тим, хто страждає від хвороб суглобів. До того ж, кадмій, яким наповнене повітря, ґрунт і вода, може проникати у насіння соняшнику і дуже шкідливо діяти на організм людини. Насіння, насичене такими важкими металами здатне підірвати здоров'я навіть фізично міцних людей.

Читайте також: Найпоширеніші міфи про секс, в які досі вірять