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Пригорща цього насіння містить добову норму вітаміну Е

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Лікарі розповіли про користь насіння / hyser

Соняшникове насіння – об'єкт не тільки гастрономічний, а й культурний. І така популярність у народі зовсім не випадкова.

Виявилося, що саме соняшникове насіння чудово зміцнює серцево-судинну систему: 50 г насіння дає організму добову норму такого важливого вітаміну Е. З'їдаючи жменю насіння на день можна попередити атеросклероз, інфаркт міокарда, знизити рівень холестерину в крові.

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Воно також є хорошим засобом, що уповільнює процес старіння, добре впливає на зір, стан шкіри, волосся і нігтів, на репродуктивну систему, позитивно впливає на жировий обмін, заспокоює роботу нервової і покращує функції ендокринної системи.

Насіння - фото 355082
Насіння

Єдиний мінус – продукт дуже калорійний. Лікарі не рекомендують їсти насіння людям з виразкою шлунка, ентероколітом, подагрою, гастритом і тим, хто страждає від хвороб суглобів. До того ж, кадмій, яким наповнене повітря, ґрунт і вода, може проникати у насіння соняшнику і дуже шкідливо діяти на організм людини. Насіння, насичене такими важкими металами здатне підірвати здоров'я навіть фізично міцних людей.

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Джерело: stylecraze
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