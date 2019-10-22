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Шахтар Серіал Великі Вуйки Хелловін

Приголомшливі детективні серіали з Європи

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Кадр з серіалу Темрява - фото 1
Кадр з серіалу Темрява / justwatch

Добірка детективних серіалів з неймовірним сюжетом, які ми радимо до перегляду. Ви будете зачаровані цими серіалами.

Темрява

Історія чотирьох сімей, які живуть спокійним і розміреним життям в маленькому німецькому містечку. Видиму ідилію порушують безслідно зниклі діти і темні таємниці минулого. Атмосферний і дуже цікавий серіал.

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Приплив

Головна героїня серіалу – молода студентка поліцейської академії Олівія Рьоннінг – за навчальне завдання бере нерозкриту справу: в 1987 році на шведському острові Нордкостер три невідомі закопали в пісок, а потім під час припливу, так званої сизигії, втопили вагітну дівчину. Свідком вбивства став дев'ятирічний хлопчик. Розслідування вів інспектор Том Стілтон, але доказів було замало, тому справа завмерла. Через 24 роки дочка померлого поліцейського Олівія знову дає хід розслідуванню.

Професор Т.

Яспер Тальхайм – чудовий психолог-криміналіст. Він ділиться своїми безцінними знаннями зі студентами університету в Кельні, і вони нерідко називають свого наставника Професором Т., надаючи його образу деяку загадковість. Поліція не дуже любить звертатися за допомогою до Тальхайма через його непростий характер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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