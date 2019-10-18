Потужні детективні серіали, які не можна пропустити

Ці детективні серіали змусять вас сидіти біля телевізора всі вихідні! Бажаємо приємного перегляду.

Реванш

У центрі сюжету – багате сімейство Грейсон, що живуть в Хамптонсе, на Лонг-Айленді, Нью-Йорк. Багато років тому Конрад і Вікторія Грейсон підставили свого друга, Девіда Кларка, зваливши на нього відповідальність в організації терористичного акту, що спричинило багато смертей. Девід був засуджений і помер у в'язниці. Через роки його дочка, Аманда Кларк, повертається в місто під іншим ім'ям, щоб помститися відповідальним за загибель батька.

Як уникнути покарання за вбивство

Професор Енналіз Кітінг – блискучий адвокат. Вона викладає у студентів дисципліну під назвою: "Як уникнути покарання за вбивство". Але ті навіть не підозрюють, що незабаром їм доведеться застосувати свої знання в цій галузі в реальному житті.

Родина

Коли син Клер Воррен, мера Каліфорнійського міста Ред Пайнс, повертається після дванадцяти років рахуючись мертвим, це торкається життя не тільки сім'ї Ворренів, а й інших персон, включаючи засудженого в його вбивстві і сержанта, яка зробила кар'єру на цій гучній справі.

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