Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Пригоди кличуть! Які знаки Зодіаку – найкращі попутники

  • 120
Подорож - фото 1
Подорож / timesofindia

Вирушати в подорож самому або вибрати супутника? Відповідь на це питання часто важливіша за маршрут самої подорожі. Астрологи радять, в якій компанії можна сміливо їхати у подорож!

Деякі знаки Зодіаку просто створені для подорожей, пише rapidleaks.

І ще: Гороскоп на 17 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Телець. Конфліктів Тельці не люблять, тим більше, що мають здатність усунутись, не звертаючи уваги на зовнішні подразники. Так що навряд чи такий попутник штовхатиме вас у бік, якщо ви ненароком захропите. Хоча і його терпінню може прийти кінець. Тоді вулкан його емоцій вибухне, і Телець висловить усе, що про вас думає.

Козеріг. Козеріг – завзятий трудівник. Навіть у відпустці він не знаходить спокою. Йому обов'язково треба працювати, або, як мінімум, періодично телефонувати колегам, обговорювати ділові питання. Він завжди і всюди намагається бути незамінним. Якщо ви віддаєте перевагу відпочинку з діловою людиною, то Козеріг ідеально підійде.

Водолій. На відпочинку буде багато розмовляти, все фотографувати та знайомитися з людьми. Якщо ви не дуже легко сходитеся з новими людьми, почуваєтеся ніяково в оточенні незнайомців, то візьміть на відпочинок Водолія. Він швидко вирішить усі комунікативні проблеми!

Які знаки Зодіаку – найкращі попутники- фото 492490
Які знаки Зодіаку – найкращі попутники

Читайте також: Які насправді Водолії: 5 міфів про цей знак Зодіаку, у які досі вірять

пропозиції партнерів
Новини