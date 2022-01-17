Пригоди кличуть! Які знаки Зодіаку – найкращі попутники

Вирушати в подорож самому або вибрати супутника? Відповідь на це питання часто важливіша за маршрут самої подорожі. Астрологи радять, в якій компанії можна сміливо їхати у подорож!

Деякі знаки Зодіаку просто створені для подорожей, пише rapidleaks.

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Телець. Конфліктів Тельці не люблять, тим більше, що мають здатність усунутись, не звертаючи уваги на зовнішні подразники. Так що навряд чи такий попутник штовхатиме вас у бік, якщо ви ненароком захропите. Хоча і його терпінню може прийти кінець. Тоді вулкан його емоцій вибухне, і Телець висловить усе, що про вас думає.

Козеріг. Козеріг – завзятий трудівник. Навіть у відпустці він не знаходить спокою. Йому обов'язково треба працювати, або, як мінімум, періодично телефонувати колегам, обговорювати ділові питання. Він завжди і всюди намагається бути незамінним. Якщо ви віддаєте перевагу відпочинку з діловою людиною, то Козеріг ідеально підійде.

Водолій. На відпочинку буде багато розмовляти, все фотографувати та знайомитися з людьми. Якщо ви не дуже легко сходитеся з новими людьми, почуваєтеся ніяково в оточенні незнайомців, то візьміть на відпочинок Водолія. Він швидко вирішить усі комунікативні проблеми!

Які знаки Зодіаку – найкращі попутники

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