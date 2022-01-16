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Гороскоп на 17 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Розпочинайте тиждень правильно. Понеділок – ідеальний час для формування планів на наступні дні. Тож варто зайнятися цим у першу чергу. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні, 17 січня, в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
І ще: Чек-лист справ на зиму: що варто зробити у грудні, січні та лютому
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 17 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам зорі рекомендують не виснажувати себе з початку тижня. Дозвольте собі працювати на совість та відповідально ставитися до усіх завдань від керівництва. Але ні в якому разі не брати на себе надто багато. Спробуйте сказати "Ні". Вам сподобається. Особливо той факт, що ввечері у вас буде більше часу, який можна присвятити собі та другій половинці.
Телець
Що ж стосується Тельців, то їм зорі рекомендують розслабитися та насолоджуватися життям. Нехай вас не діймають проблеми, пов'язані з роботою. Ба більше, спробуйте делегувати обов'язки. У вашому оточенні точно є люди, на яких ви можете покластися. Саме їм і доручіть виконання завдань, які не потребують вашого особистого втручання. Життя явно стане значно легшим і спокійнішим.
Близнюки
А от Близнюкам зорі рекомендують відповідальніше поставитися до власного здоров'я. Останнім часом ваш організм підкидає тривожні дзвіночки, які ви не маєте право ігнорувати. Найкраще, що ви можете зробити у цей день, – звернутися за фаховою допомогою Це дозволить уникнути катастрофи, яка цілком може наближуватися, якщо ви продовжите ігнорувати своє самопочуття.
Рак
У Раків буде надзвичайно легкий і класний день. Дозвольте собі насолоджуватися тим, що відбувається навколо вас. Проведіть час з друзями. Влаштуйте ввечері класні посиденьки, щоб не лише гарно відпочити, а й зарядитися позитивними емоціями для нових звершень. Гарантуємо, цей понеділок стане відправною точкою для здійснення ваших найзаповітніших мрій.
Лев
А от Левів цей понеділок можна вважати ідеальним днем для зав'язування нових знайомств. Виділіть кілька годин для спілкування з цікавими людьми. Ви можете піти кудись на каву або ж просто прогулятися улюбленим містом. Також варто знайти трохи часу для людей, яких ви дуже любите. Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка. Тож будьте поруч тоді, коли ви вкрай необхідні.
Діва
Що ж стосується Дів, то зорі пророкують їм неабиякий успіх на роботі. Чим би ви не займалися, ви впораєтеся з усім. Якщо ж у вас катастрофічно не вистачає часу – не соромтеся звернутися по допомогу до своїх друзів. Вони розвантажать вас у тих зонах відповідальності, які не потребують вашого персонального втручання. Пам'ятайте, просити про допомогу – нормально.
Терези
Цей понеділок для Терезів буде максимально романтичними. Останнім часом ваші стосунки переживають не найкращі часи, тож сьогодні можна геть усе змінити. Організуйте романтичне побачення при свічках. Пора повернути у вашу пару цукерково-букетний період. Це дозволить пригадати найкращі моменти, які ви переживали удвох. Усе задля того, щоб підтримувати вогник тепла та пристрасті, який між вами палає.
Скорпіон
А от Скорпіонам у понеділок зорі рекомендують потурбуватися про власне здоров'я. У другій половині дня на вас очікує візит до лікаря, тож не забудьте про нього. Що ж стосується вечора, то його варто провести з коханою людиною. Спілкуйтеся, розважайтеся та насолоджуйтеся компанією один одного. Хіба для щастя потрібно більше?
Стрілець
А от Стрільцям варто бути максимально обережними зі своїми грішми. Ви останнім часом живете на широку ногу, що може вкрай негативно вплинути на сімейний бюджет. Пора нарешті вивчити усі витрати та визначити, яка не надто важлива категорія перетворилася на справжню "чорну дірку". Її потрібно позбутися у першу чергу, якщо ви хочете накопичувати гроші, наприклад, на відпустку.
Козеріг
Козерогам у понеділок зорі рекомендують бути максимально обережними зі своїми емоціями. Ваш палкий темперамент можуть у цей день сприймати дещо неправильно. І це, на жаль, може стати причиною низки непорозумінь та конфліктів. Тож бажано лічити до 10 у тих ситуаціях, коли з опалу хочеться щось сказати. Особливо це стосується спілкування з людьми, які вам надзвичайно важливі та дорогі.
Водолій
А от у Водоліїв буде надзвичайно легкий день. На роботі вас не дійматимуть, а вдома чекатимуть смаколики та сімейний затишок. Зорі ж дають вам лише одну рекомендацію: навчіться насолоджуватися простими речами, які є у вашому житті. Це дозволить жити в гармонії з собою та світом навколо. А ще ви уникнете небажаної напруги, пов'язаної з нереалізованими амбіціями.
Риби
Рибам зорі рекомендують не вимагати від себе надто багато. Це може стати причиною негативних емоцій, а також зайвих переживань. А все це вам зараз зовсім не потрібне. Краще заряджатися позитивом. Для цього можете, наприклад, сходити в кіно або ж вибратися на шопінг. Дозвольте собі те, про що ви давно мріяли. Ваше життя буде заряджене на успіх, якщо ви дозволите собі ловити від нього кайф.
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