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Собака, який любить моркву, став зіркою мережі

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Собака, який обожнює моркву - фото 1
Собака, який обожнює моркву

Користувачі не можуть втримати усмішку від веселого собаки, який обожнює моркву.

На платформі Reddit користувач з ніком OopsIArted поділилась кумедним фото зі своїм домашнім улюбленцем, яке опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили понад 64 тис. осіб, а ще більш як 900 залишили коментарі. А все тому, що на знімку можна побачити незвичайний вираз мордочки собаки, який дуже хоче отримати морквину.

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"Так... Нещодавно я виявила, що мій собака обожнює моркву", – відзначила автор. Коментатори ж у свою чергу почали ділитись історіями про незвичайні вподобання своїх улюбленців.

So...I recently discovered my dog likes carrots. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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