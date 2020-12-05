Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті

Автор бестселеру "Викинь мотлох із життя!" Марі Кондо точно знає, як зробити так, щоб не доводилось прибирати вдома щотижня, а також відчувати менше стресу. Тому ділимось кількома порадами експертки, які справді дозволять змінити життя.

Хоч для багатьох людей ідеальний лад у домівці більше схожий на щось фантастичне, адже навіть думка про прибирання викликає неприємний холод на душі. Однак популярна консультантка Марі Кондо знає, як змінити ситуацію. Існує кілька важливих правил, які дозволять розпрощатись з суботнім клінінгом та навіть змінити мислення.

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Головні принципи системи Кондо

1. Якщо речі складати за розміром, то вони не загубляться. Особливо, якщо організовувати їх у спеціальних ящиках за схожістю.

2. Всі речі, які використовуються часто, мають бути там, де їх легко дістати. А от все ет, чим ви користуєтесь рідко, можна сховати трохи далі.

3. Сортування речей це доволі нешвидка дія, однак не варто перейматись. Можна виділяти час для того, щоб складати предмети певних категорій. Приміром, сьогодні лад з посудом, а завтра – з одягом.

4. Найлегший спосіб розділити речі за категоріями – скинути все в одне місце, а вже тоді складати. Так можна буде передивитись, що вже зіпсоване і від чого варто позбутись.

5. Кожен предмет має мати своє законне місце. Верхній одяг у коридорі, шапки на шарфи в окремих ящиках у коридорі також. Тоді не доведеться шукати їх повсюди перед самим виходом.

6. Вертикальне зберігання. Це доволі незвичайний метод від Марі, адже вона складає всі речі прямокутниками, а тоді викладає вертикально в ряд. Хоч це і здається доволі непросто, але згодом все зміниться, а одяг можна буде легко побачити.

7. Не ігноруйте прозорі контейнери та кошики, адже вони дозволять зберігати речі у порядку, а також не "ховатимуть" їх від очей.

8. Найважливіше правило: речі мають приносити радість. Це принцип допомагає позбутись від всіх предметів, які набридли або не приносять жодної користі. Все старе, на виріст, на схуднення не має накопичуватись у вашому помешканні, якщо воно не приносить радість вже.

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