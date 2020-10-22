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Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після

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Шокуючі фото до і після прибирання - фото 1
Шокуючі фото до і після прибирання

У мережі стали вірусними фото помешкання старенького британця до і після масштабного прибирання. Якщо ви вважаєте, що у вас вдома безлад, то ці кадри точно шокують!

Старенький вдівець з невеликого містечка Далтон у Великобританії роками не міг отримати жодної допомогти з прибиранням свого помешкання. Аж поки його подруга не вирішила викликати клінінгову службу.

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Саме працівники My Kind of Clean й розповіли історію цього чоловіка та його будинку, на який довелось витратити 50 годин. Вони розмістили фото до і після прибирання у Facebook, викликавши справжній шквал коментарів.

Річ у тому, що дружина власника давно померла, він намагався підтримувати лад вдома, однак з віком це ставало значно важче. Врешті, будівля перетворилась у доволі моторошний простір, але і йому вдалось подарувати друге дихання. Самі працівники My Kind of Clean зізнаються, що дуже розчулились, коли завершили масштабне прибирання, адже допомогли не тільки з брудом, а й дали шанс на краще життя і самому власнику.

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431371

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431372

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431373

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431374

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431375

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431376

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431377

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431378

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431379

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431380

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431381

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431382

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431383

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431384

Прибирання у пеклі: клінінгова служба показала будинок вдівця до і після - фото 431385

Джерело всіх фото: facebook.com/mykindofcleanltd

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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