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6 способів вимити пластикові вікна без розводів
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Ці корисні поради від досвідчених господинь і професійних мийників вікон допоможуть очистити вікна швидко, без розводів і з хорошим настроєм.
Кожна ґаздиня повинна мати у своїй скарбничці знання про те, як помити вікна швидко і без розводів, або як помити вікна без застосування мийних засобів взагалі. Про це пише pellabranch.
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1 спосіб
Перш ніж приступити до справи, необхідно взяти ватяну паличку, зубочистку, губку, серветку, лляну ганчірку, теплу воду, оцет. Вичищаємо всі отвори зубочисткою і паличкою від забруднення. Вимиваємо губкою, змоченою в теплій мильній воді віконні рами, і витираємо сухою ганчіркою. Потім наливаємо чисту воду у відро (з розрахунком 1 літр води + 2 ст. л. оцту). Вимиваємо мокрою лляною ганчіркою скло і витираємо сухою.
2 спосіб
Газетний папір. Це один з найстаріших і перевірених способів, добре знайомий кожному, хто застав радянську епоху. У теплу воду необхідно додати мийний засіб для миття посуду, порошок або натерте господарське мило. За допомогою губки ретельно витерти рами, скло і ручки. Тепер чистою водою і чистою ганчіркою треба сполоснути скло і починати витирати їх зім'ятим газетним папером.
3 спосіб
Вразить господинь спосіб з їжею: це картопля. Її половинкою протираємо скло, промиваємо водою і витираємо серветкою.
4 спосіб
Дивно, але крохмаль допомагає впоратися з дуже запорошеними вікнами і обійтися без розводів. На його основі побудовано безліч різних народних рецептів. Найпростіший полягає в приготуванні розчину: 1 ст. ложка крохмалю на 1 л води. Суміш наносять на скло, протирають губкою і залишають висихати. Потім треба тільки протерти сухою ганчіркою, позбавляючись залишків крохмалю.
5 спосіб
Деякі господині використовують сучасні серветки з надтонких волокон, після яких не залишається ніяких патьоків, не залишається подряпин, відбитків пальців. Достатньо просто змочити водою і вимити вікно. Незвичайна мікроволоконна тканина має високу здатність вбирати вологу.
6 спосіб
Чайний настій також має непогані властивості поратися з брудом. Треба підготувати горня міцного чайного настою і додати до нього 3 ст. ложки оцту. Цю суміш рекомендовано наносити на скло за допомогою розпилювача, протирати ганчірочкою, а потім промивати скло чистою водою. На останньому етапі можна використовувати згадані вище газети.
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