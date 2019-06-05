Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)

Новообраного президента Володимира Зеленського звинуватили у плагіаті виступу екс-глави України Петра Порошенка на виступі у Брюсселі. Детальніше читайте далі.

Прес-секретар екс-президента Петра Порошенка Святослав Цеголко у своєму профілі в соцмережі Facebook помітив, що Зеленський взяв частину з виступу колишнього глави країни для своєї промови на зустрічі з головою Європейської Ради Дональдом Туском.

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"Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність. Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - зазначив він, додавши відео з Порошенком та скріншот з офіційного Твіттера АП Зеленського.

Порівняйте самі:

Петро Порошенко:

Кремль продовжує чинити жорсткий спротив нашому руху до Європи. РФ знає, що Україна в Європі – це смерть російського імперського проекту. Це потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 травня 2019 р.

Володимир Зеленський:

Варто наголосити, що в Адміністрації Президента вже відреагували на курйозну ситуацію. Заступник очільника АП з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко провів службове розслідування щодо цього. Виявилось, що працівники МЗС, які працювали над ключовими тезами брифінгу Володимира Зеленського, також працюють і на Петра Порошенка.

"При цьому зміст та порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо співробітниками команди Адміністрації президента України. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які президент Володимир Зеленський обговорював з європейськими партнерами та друзями України. У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки. Розцінюємо це як диверсію з боку окремих співробітників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка", - ідеться в заяві.

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