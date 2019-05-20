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Гра престолів Володимир Зеленський

Президент Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради

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Володимир Зеленський - президент України - фото 1
Володимир Зеленський - президент України

Новий президент України Володимир Зеленський під час своєї інавгурації заявив, що розпускає Верховну Раду.

20 травня Володимир Зеленський офіційно став президентом України, склавши присягу на вірність народу. Він також виголосив свою інавгураційну промову, у якій зробив кілька гучних заяв.

Це цікаво: Онлайн трансляція інавгурації президента Зеленського

Зокрема, Зеленський звернувся до депутатів із вимогою ухвалити низку законів: про скасування депутатської недоторканності, прийняття закону про кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення та зміни до виборчого законодавства.

У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори, – сказав Зеленський.

Президент також заявив про звільнення з посад глави СБУ Василя Грицака, міністра оборони Степана Полторака та Генпрокурора Юрія Луценка. Насамкінець Зеленський оголосив про розпуск парламенту та фактично оголосив дострокові парламентські вибори через 2 місяці.

Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський у Раді - фото 328734
Володимир Зеленський у Раді

Відзначимо, що днями фракція "Народний фронт" вийшла з парламентської коаліції. Тепер депутати мають 30 днів, щоб утворити нову коаліцію. Упродовж цього періоду розпуск Ради заборонений.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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