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Президент UFC погодився влаштувати бій Джастіна Бібера з Томом Крузом

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Джастін Бібер vs Том Круз - фото 1
Джастін Бібер vs Том Круз / wmagazine

У бесіді з журналістами Дейна Вайт вважав цілком реальною можливість влаштувати бій в октагоні між 56-річним Томом Крузом і 25-річним Джастіном Бібером. Президент UFC відгукнувся на пропозицію Бібера організувати поєдинок і вже обговорив попередні деталі.

За даними ЗМІ, менеджер співака Скутер Браун провів конференцію з представниками UFC, на якій підтвердив серйозність намірів Бібера. При цьому Браун "твердо вірить", що Круз теж погодиться увійти у восьмикутник.

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Президент UFC погодився влаштувати бій Джастіна Бібера з Томом Крузом - фото 335839

За словами Вайта, йому подзвонили і запропонували допомогу з промоцією "реальні хлопці, які відповідають за свої слова". Можна припустити, що серед них був боєць Конор Макгрегор, який відразу виявив готовність брати участь в організації "зіркового бою".

В результаті Вайт повідомив, що не має наміру упускати таку можливість добре заробити. Він заявив, що "вважав би себе ідіотом", якби не погодився брати участь в промоції цього поєдинку. "Це буде найлегший промоушн у моїй кар'єрі»", – підкреслив Уайт.

У соцмережах Бібер і Круз поки нічого не коментують. Раніше співак викладав у Twitter пародію на свій бій з актором, змонтовану на основі одного з фільмів за участю Круза.

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Джерело: thesun
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