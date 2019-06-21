Обкладинку з найпишнішою моделлю визнали найкращою за рік

У британській версії журналу Cosmopolitan визнали обкладинку з найповнішою у світі моделлю Тесс Холлідей найкращої за рік. Про це сама модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На "переможній" обкладинці Холлідей позує у зеленому атласному боді, посилаючи повітряний поцілунок. Цей номер вийшов у серпні 2018 року. Сама модель зізнається, що не могла навіть уявити собі, що таке тіло, як у неї, може красуватися на обкладинці "сексуального та інтелектуального" журналу Cosmopolitan.

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Під час церемонії нагородження Холлідей розповіла, що після виходу цього номера журналу вона отримала безліч повідомлень від жінок з усього світу. Вони розповідали, як ця обкладинка змінила їхнє життя.

Під час виходу журналу з Тесс на обкладинці, у виданні модель назвали такою, яка "не відповідає вузьким стандартам краси, але є зразком для наслідування".

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