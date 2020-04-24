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Президент ПАР спробував надіти маску в прямому ефірі, але щось пішло не так: відео
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Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час звернення до нації 23 квітня довго не міг одягнути захисну маску. Епічне відео розвеселило мережу.
Як повідомляється, президент ПАР Сиріл Рамафоса виступив в прямому ефірі, щоб повідомити про введення карантину в Південноафриканській республіці через поширення коронавірусу COVID-19. При цьому він вирішив продемонструвати важливість носіння маски в цей період. Спочатку Рамафоса надів її на очі, потім почав спускати нижче, але цей спосіб не спрацював.
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У підсумку президенту ПАР все ж вдалося надіти маску правильно, після чого він закінчив свою промову.
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