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Коронавірус Карантин

Каскадери на карантині: з'явився новий челендж з бійками (відео)

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Як розважаються на карантині каскадери - фото 1
Як розважаються на карантині каскадери / Trevino

У багатьох країнах світу ввели карантин через пандемію коронавірусу, тож люди намагаються не з'їхати з глузду у власних домівках. Так і виникають різноманітні веселі і не дуже челенджі, однак цей справді вражає, адже у ньому взяли участь каскадери!

Карантин – ідеальний час для саморозвитку, ліні та збільшення активності в соцмережах. Тож челенджі встигають з'являтись так швидко, що не всі їх запам'ятовують, однак ці міцні хлопці (і дівчата) влаштували доволі болючий флешмоб. Річ у тому, що в самоізоляції каскадерам також нічого робити, тому вони демонструють свої уміння буквально вдаряючись об камери.

І ще: Домашні улюбленці, які не знають про особистий простір: епічні фото

Недавній ролик з підбіркою таких веселих каскадерів вже зібрав понад 56 тисяч переглядів за лічені години! Коментатори вже встигли обрати власних улюбленців та назвати героїв екстравертами, які найбільше страждають від перебування вдома.

Не рекомендуємо повторювати це нікому!

Quarantined Stuntmen from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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