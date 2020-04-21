"Паранормальне щось": привид потрапив на танцювальне відео у TikTok

Хлопець, який перебуває вдома сам на карантині, вирішив розважитися і зняти свій танець. Проте, крім танцю, на відео він зафіксував щось паранормальне за його спиною.

На кадрах видно, як хлопець танцює під трек "Say So" співачки Doja Cat. У коментарі він зазначив, що так вирішив розвіятися, поки перебуває сам вдома. Але користувачі мережі відзначили, що на одному з кадрів на сходах за спиною танцюриста з'являється "паранормальне щось". Схоже, що щось виглянуло з-за перил і сховалося.

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Блогер зазначив, що не помітив цього, поки йому не написали в коментарях. Хлопець злякався і поскаржився на поганий сон наступної ночі. Дехто з коментаторів не повірив блогеру, запідозривши, що він сам підлаштував все у ролику. Але хлопець наполягає, що вдома був сам і до фігури на відео не має відношення.

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