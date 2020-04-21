На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"Паранормальне щось": привид потрапив на танцювальне відео у TikTok
-
- 41
Хлопець, який перебуває вдома сам на карантині, вирішив розважитися і зняти свій танець. Проте, крім танцю, на відео він зафіксував щось паранормальне за його спиною.
На кадрах видно, як хлопець танцює під трек "Say So" співачки Doja Cat. У коментарі він зазначив, що так вирішив розвіятися, поки перебуває сам вдома. Але користувачі мережі відзначили, що на одному з кадрів на сходах за спиною танцюриста з'являється "паранормальне щось". Схоже, що щось виглянуло з-за перил і сховалося.
І ще: Американець застряг у місті-привиді під час пандемії: містична історія
Блогер зазначив, що не помітив цього, поки йому не написали в коментарях. Хлопець злякався і поскаржився на поганий сон наступної ночі. Дехто з коментаторів не повірив блогеру, запідозривши, що він сам підлаштував все у ролику. Але хлопець наполягає, що вдома був сам і до фігури на відео не має відношення.
Читайте також: Мережу розсмішила дівчина, яка дуже невдало підстригла собаку: кумедне фотопорівняння
-
15:39Ferrari розігнали до шаленої швидкості на спорожнілому автобані: відео
-
15:15Ідеальна гра під час карантину: спробуй витратити весь статок Білла Гейтса
-
14:44Як відновити звичайний режим харчування після Великодня
-
14:26Бетмен і Шазам 2 посунулись: у Warner Bros. знов змінили дати виходу кіно
-
14:14Єлизавет II відзначить свій день народження з родиною по відеозв'язку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:00Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
-
13:55Розкішна Демі Мур захопила фанатів новою зйомкою
-
13:43Музеї світу показали найстрашніші експонати зі своїх колекцій: кадри не для слабкодухих
-
13:26Дуже захопився: кумедне відео з котом підкорює мережу
-
13:17У ДСНС показали побут пожежних, які борються з вогнем у Чорнобильській зоні
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
12:56У Відні може з'явитись спеціальний "карантинний" парк: фото
-
12:38Супермодель Алессандра Амбросіо знялася повністю оголеною: пікантні фото (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:25Кому зі знаків Зодіаку найбільше поталанить у травні
-
12:14"Паранормальне щось": привид потрапив на танцювальне відео у TikTok
-
11:52У мережі знайшли ідеальну дружину: відео
-
11:41Італійський футбольний клуб створив форму по малюнку шестирічного вболівальника
-
11:25Українців попередили про заморозки
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
11:13Apple представила коліщатка для комп'ютера, які дорожче, ніж iPhone 11
-
10:54Чому не варто розігрувати собак: епічне відео з кактусом
-
10:40Міла Куніс і Ештон Катчер продають карантинне вино: відео
-
10:25Ці продукти покращують роботу мозку
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників
-
19:237 анімацій, які показують, як виглядали культові пам'ятки архітектури з самого початку
-
15:53Як переконати рідних залишатися вдома на Великдень: поради від МОЗ
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху