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Президент Мексики хоче розіграти Boeing 787 у лотереї

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Кожен охочий може виграти президентський літак - фото 1
Кожен охочий може виграти президентський літак

Кожен охочий може стати власником урядового Boeing 787. Саме його хоче розіграти президент Мексики у лотереї. Для цього він пропонує реалізувати 6 мільйонів лотерейних білетів, вартістю по 25 доларів кожен.

Це не перша спроба Андреса Мануеля Лопеса Обрадора продати літак попередника.

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Новий глава країни звик подорожувати на рейсових літаках, а Boeing, виконаний за спецзамовленням, вимагає занадто великих вкладень.

Торік президент намагався продати його США за $ 130 мільйонів. Покупця так і не знайшли. За обслуговування літака довелося заплатити близько $ 1,5 мільйона.

Літак побудували на замовлення попереднього президента Мексики - фото 382174
Літак побудували на замовлення попереднього президента Мексики

Уряд Мексики готовий допомогти переможцеві з експлуатацією судна у перший рік. Сам літак розрахований на 80 осіб (зі стандартною місткістю у 300), в ньому є президентські апартаменти, а також ванна.

Якщо ідея з лотереєю "прогорить", Boeing спробують обміняти на медичне обладнання зі США, будуть здавати в оренду на умовах погодинної оплати або продадуть групі бізнесменів.

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Джерело: The Guardian
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