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Король Нідерландів сам пілотував літак, на якому прилетів в Ізраїль: відео

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Король Нідерландів сам пілотував літак, на якому прилетів в Ізраїль: відео - фото 1

В Ізраїль прибув літак з делегацією з Нідерландів, за штурвалом якого був сам король держави. Відео прибуття літака з'явилося у Twitter.

Король Нідерландів Віллем-Олександр доставив делегацію країни на заходи Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту. В опублікованому ролику чутно, як диспетчер каже: "Ласкаво просимо, Ваша величність".

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Варто відзначити, раніше король зізнався, що працював пілотом пасажирського літака впродовж 20 років. Він літає як пілот авіакомпанії KLM два рази в тиждень.

Король почав працювати пілотом до свого сходження на престол у 2013 році, коли його мати королева Беатрікс відреклася від престолу. Віллем-Олександр працював другим пілотом на рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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