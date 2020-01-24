Король Нідерландів сам пілотував літак, на якому прилетів в Ізраїль: відео

В Ізраїль прибув літак з делегацією з Нідерландів, за штурвалом якого був сам король держави. Відео прибуття літака з'явилося у Twitter.

Король Нідерландів Віллем-Олександр доставив делегацію країни на заходи Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту. В опублікованому ролику чутно, як диспетчер каже: "Ласкаво просимо, Ваша величність".

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Варто відзначити, раніше король зізнався, що працював пілотом пасажирського літака впродовж 20 років. Він літає як пілот авіакомпанії KLM два рази в тиждень.

Король почав працювати пілотом до свого сходження на престол у 2013 році, коли його мати королева Беатрікс відреклася від престолу. Віллем-Олександр працював другим пілотом на рейсах KLM Cityhopper, дочірньої компанії KLM.

"הטייס, מלך": מלך הולנד, וילם- אלכסנדר, הטיס את עצמו לישראל במטוס ה- 737NG של ממשלת הולנד. המלך ההולנדי חשף לפני כמה שנים כי במשך שני עשורים הוא מטיס פעמיים בשבוע נוסעים כטייס משנה בחברת התעופה KLM. האזינו לאישור החניה שקיבל ממגדל הפיקוח "הוד מלכותך" .@ynetalerts pic.twitter.com/sHVaeUc3C2 — איתי בלומנטל (@ItayBlumental) January 22, 2020

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